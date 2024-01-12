Инвалютные кредиты россиян обновили исторический минимум

Долги россиян перед банками в иностранной валюте за 11 месяцев 2023 года сократились на 12% и составили 47,4 миллиарда рублей, обновив исторический минимум. Данные Центробанка проанализировали "Известия".

Статистику начали вести в 2015 году, и за это время объём валютных кредитов никогда не опускался ниже 50 миллиардов. В пресс-службе Банка России изданию объяснили, что нынешнее сокращение связано с погашением старых долгов и лишь точечной выдачей новых займов. В условиях санкций и ограничений на снятие налички в валюте спрос на такие кредиты у населения небольшой. В настоящий момент они составляют 0,1% от общего портфеля.

Подобные ссуды имеют повышенные риски: если у клиента доход в рублях, то изменение курса способно увеличить долг. Некоторые финансовые организации ещё оформляют долларовые кредиты, но по большей части под залог недвижимости. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рекомендует десять раз подумать, прежде чем подписывать подобный договор, а при наличии задолженности в первую очередь избавляться именно от валютных займов.