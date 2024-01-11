Минфин продаст иностранной валюты и золота на 69 млрд рублей

Доходы бюджета России за декабрь 2023 года оказались на 199,9 миллиарда рублей ниже, чем прогнозировалось. В связи с этим Минфин РФ направит 69,1 миллиарда рублей на продажу валюты. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Министерства финансов РФ.

"Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объёма нефтегазовых доходов по итогам декабря 2023 года составило — 199,9 миллиарда рублей... Ожидаемый объём дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в январе 2024 года в размере 130,8 миллиарда рублей", — сказано в публикации.

Как объяснили в министерстве, отклонение от ожидаемых значений вызвано сделанной в налоговом законодательстве корректировкой в отношении акциза на нефтяное сырьё, направленное на переработку, а также подачей уточнённых налоговых деклараций и разницей между фактическими физическими объёмами и теми, что фигурировали в прогнозах. Исходя из сказанного выше, Минфин направит на продажу иностранной валюты и золота на 69,1 миллиарда рублей. Эти операции будут осуществляться в период с 15 января по 6 февраля 2024 года, а ежедневный объём продаж будет составлять 4,1 миллиарда рублей в золотом и валютном эквиваленте.

Согласно действующему бюджетному правилу Минфин отправляет дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа в Фонд национального благосостояния. В то же время Правительство России отказалось использовать валюты недружественных стран для фонда — и он может быть пополнен только юанями и золотом.