Россиян обрадовали скорым снижением цен и призвали сберегать финансы

В условиях высоких цен стоит сберегать финансовые средства. Так, можно выбирать для экономии те группы товаров, цены на которые контролируются правительством, например крупы. Об этом радио "Комсомольская правда" рассказал директор Федерального методического центра по финансовой грамотности РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица.

По его словам, структура расходов населения изменилась: подорожали продукты, проезд в транспорте. Подскочили и цены на жильё, достигнув исторического максимума. При этом Центробанк России всеми силами пытается сдержать рост инфляции, которая сейчас достигает 7,5%. В частности, недавно ключевая ставка была повышена до 16% — это фактически запрет для получения гражданами кредитов.

"Государство для того, чтобы остановить девальвацию рубля, ввело обязательные продажи валютной выручки экспортёрами. Это будет способствовать стабилизации курса рубля, что, в свою очередь, остановит рост цен и даже гарантирует некоторый спад", — считает эксперт.