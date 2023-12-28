Аналитики раскрыли, на сколько в России за год подорожала селёдка под шубой

Стоимость набора для селёдки под шубой за год выросла на 3,1%, то есть на восемь рублей, — до 267. К такому выводу пришли аналитики, проанализировав цены на следующие продукты: 350 граммов слабосолёной сельди, 400 граммов картофеля, 350 граммов свёклы, 200 граммов моркови, 100 граммов репчатого лука, 300 граммов майонеза и две штуки куриных яиц.

При этом последние подорожали больше всего — на 31%. По данным "Газеты.ru", следом расположились морковь и репчатый лук — рост составил 13%. Свёкла же за год прибавила 5%, а картофель — 1%. В то же время майонез и сельдь подешевели на 3% и 1%.

"Небольшое повышение ценника связано с подешевевшими сельдью и майонезом, товарные запасы которых находятся в большом объёме как у поставщиков, так и в магазинах. Это создаёт соответствующую ценовую конкуренцию по продуктам. В результате медианная стоимость снижается", — отметили эксперты ресурса "Чек индекс" компании "Платформы ОФД".