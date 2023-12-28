Аналитики раскрыли, на сколько в России за год подорожала селёдка под шубой
Стоимость набора для селёдки под шубой в России за год выросла на восемь рублей
Стоимость набора для селёдки под шубой за год выросла на 3,1%, то есть на восемь рублей, — до 267. К такому выводу пришли аналитики, проанализировав цены на следующие продукты: 350 граммов слабосолёной сельди, 400 граммов картофеля, 350 граммов свёклы, 200 граммов моркови, 100 граммов репчатого лука, 300 граммов майонеза и две штуки куриных яиц.
При этом последние подорожали больше всего — на 31%. По данным "Газеты.ru", следом расположились морковь и репчатый лук — рост составил 13%. Свёкла же за год прибавила 5%, а картофель — 1%. В то же время майонез и сельдь подешевели на 3% и 1%.
"Небольшое повышение ценника связано с подешевевшими сельдью и майонезом, товарные запасы которых находятся в большом объёме как у поставщиков, так и в магазинах. Это создаёт соответствующую ценовую конкуренцию по продуктам. В результате медианная стоимость снижается", — отметили эксперты ресурса "Чек индекс" компании "Платформы ОФД".
Специалисты добавили, что стоимость набора для оливье достигла 539 рублей, что на 8,2% выше, чем в 2022 году.
Ранее Лайф писал, что в России наблюдается рост цен на яйца. Президент РФ Владимир Путин принёс свои извинения за увеличение стоимости и пообещал, что проблема будет решена. По его словам, причиной повышения стало то, что спрос увеличился, а производство — нет. 15 декабря ФАС возбудила дела против производителей яиц, поднявших цены до двух раз. Речь идёт о двух организациях из Крыма и двух — из Кировской области. 26 декабря стало известно, что в России возбудили ещё четыре дела в отношении производителей куриных яиц — это было сделано Кемеровским, Воронежским, а также Ивановским и Донецким УФАС.
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