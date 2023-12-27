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27 декабря, 17:18

Названы самые надоевшие россиянам новогодние блюда, и этот топ может шокировать любого

Россияне назвали салат оливье самым надоевшим блюдом новогоднего стола

Из традиционных новогодних блюд россиянам больше всего надоел салат оливье. Его назвали 16% участников опроса.

Так, ещё 13% россиян самым надоевшим блюдом назвали крабовый салат, 7% — селёдку под шубой, по 6% — курицу с картофелем и бутерброды со шпротами. При этом 34% опрошенных признались, что им не надоело ни одно привычное блюдо, которое подают к новогоднему столу. На вопрос о том, какое из них является любимым, четверть россиян (26%) опять же назвали оливье. На втором месте — селёдка под шубой (19%), следом идут бутерброды с красной икрой (15%). Также в пятёрку любимых новогодних блюд вошли холодец и бутерброды с красной рыбой — их назвали по 8% респондентов. В опросе, проведённом ОК и Lady Mail.ru, участвовало семь тысяч человек.

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Несмотря на "усталость" от оливье, россияне продолжают его готовить. Однако этот салат не самый полезный. Ранее Лайф рассказывал, чем заменить майонез в оливье, чтобы после Нового года не набрать пару кило.

Обложка ©

ТАСС / Мария Деркунская

Наталья Исакова
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