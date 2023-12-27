Названы самые надоевшие россиянам новогодние блюда, и этот топ может шокировать любого

Так, ещё 13% россиян самым надоевшим блюдом назвали крабовый салат, 7% — селёдку под шубой, по 6% — курицу с картофелем и бутерброды со шпротами. При этом 34% опрошенных признались, что им не надоело ни одно привычное блюдо, которое подают к новогоднему столу. На вопрос о том, какое из них является любимым, четверть россиян (26%) опять же назвали оливье. На втором месте — селёдка под шубой (19%), следом идут бутерброды с красной икрой (15%). Также в пятёрку любимых новогодних блюд вошли холодец и бутерброды с красной рыбой — их назвали по 8% респондентов. В опросе, проведённом ОК и Lady Mail.ru, участвовало семь тысяч человек.