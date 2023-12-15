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15 декабря, 14:35

В России возбудили дела из-за роста цен на яйца

ФАС возбудила дела против производителей яиц, поднявших цены до двух раз

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела против производителей яиц, поднявших цены до двух раз, сообщили в пресс-службе ФАС. Речь идёт о двух организациях из Крыма и двух из Кировской области.

"Межрегиональное Крымское УФАС выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны двух крымских компаний-производителей ООО "Партизан" и ООО СП "Октябрьское". С начала сентября 2023 года компании допустили рост оптово-отпускных цен до 94% на разные категории яиц", — рассказали в ведомстве.

А Кировское управление ФАС выявило повышение цен на яйца со стороны ООО "Советская агрофирма" и АО "Вятско-Полянская птицефабрика" до 60%. В службе подчеркнули, что единовременное повышение цены, не связанное с изменением условий по обращению товара, нарушает закон "О защите конкуренции".

Дела против производителей были заведены по признакам картельного соглашения, которое привело к повышению цен на яйца. В случае подтверждения нарушений им грозят оборотные штрафы.

Минсельхоз отчитался о мерах, принятых для стабилизации стоимости яиц

Минсельхоз отчитался о мерах, принятых для стабилизации стоимости яиц

Напомним, в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин принёс свои извинения за рост цен на яйца и пообещал, что проблема будет решена. По его словам, причиной повышения цен стало то, что спрос увеличился, а производство — нет. Ранее российский кабмин поддержал обнуление пошлин на поставки импортных яиц с 1 января 2024 года. Таким образом власти намерены снизить себестоимость данной продукции и сформировать достаточное предложение на рынке. В Минсельхозе отметили, что работают над стабилизацией цен на куриное яйцо.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Матвей Константинов
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