В России возбудили дела из-за роста цен на яйца
ФАС возбудила дела против производителей яиц, поднявших цены до двух раз
Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела против производителей яиц, поднявших цены до двух раз, сообщили в пресс-службе ФАС. Речь идёт о двух организациях из Крыма и двух из Кировской области.
"Межрегиональное Крымское УФАС выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны двух крымских компаний-производителей — ООО "Партизан" и ООО СП "Октябрьское". С начала сентября 2023 года компании допустили рост оптово-отпускных цен до 94% на разные категории яиц", — рассказали в ведомстве.
А Кировское управление ФАС выявило повышение цен на яйца со стороны ООО "Советская агрофирма" и АО "Вятско-Полянская птицефабрика" до 60%. В службе подчеркнули, что единовременное повышение цены, не связанное с изменением условий по обращению товара, нарушает закон "О защите конкуренции".
Дела против производителей были заведены по признакам картельного соглашения, которое привело к повышению цен на яйца. В случае подтверждения нарушений им грозят оборотные штрафы.
Напомним, в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин принёс свои извинения за рост цен на яйца и пообещал, что проблема будет решена. По его словам, причиной повышения цен стало то, что спрос увеличился, а производство — нет. Ранее российский кабмин поддержал обнуление пошлин на поставки импортных яиц с 1 января 2024 года. Таким образом власти намерены снизить себестоимость данной продукции и сформировать достаточное предложение на рынке. В Минсельхозе отметили, что работают над стабилизацией цен на куриное яйцо.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов