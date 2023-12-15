В России возбудили дела из-за роста цен на яйца

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела против производителей яиц, поднявших цены до двух раз, сообщили в пресс-службе ФАС. Речь идёт о двух организациях из Крыма и двух из Кировской области.

"Межрегиональное Крымское УФАС выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны двух крымских компаний-производителей — ООО "Партизан" и ООО СП "Октябрьское". С начала сентября 2023 года компании допустили рост оптово-отпускных цен до 94% на разные категории яиц", — рассказали в ведомстве.

А Кировское управление ФАС выявило повышение цен на яйца со стороны ООО "Советская агрофирма" и АО "Вятско-Полянская птицефабрика" до 60%. В службе подчеркнули, что единовременное повышение цены, не связанное с изменением условий по обращению товара, нарушает закон "О защите конкуренции".