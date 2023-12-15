Минсельхоз отчитался о мерах, принятых для стабилизации стоимости яиц
Патрушев: Минсельхоз РФ работает над стабилизацией цен на куриные яйца
Министерство сельского хозяйства принимает комплекс мер, направленных на стабилизацию цен на куриное яйцо. Об этом заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, слова которого приводятся в телеграм-канале ведомства.
Как утверждает министр, в России идёт работа над стабилизацией цен на куриное яйцо. По его словам, сейчас увеличиваются объёмы собственного производства, также чиновники работают над переводом производителей и торговых сетей на долгосрочные контракты, чтобы обеспечить прогнозируемые объёмы и стабильные цены.
В то же время Патрушев подтвердил, что поддержка фермеров для государства является неизменным приоритетом. В настоящее время представители этой категории граждан могут получить любую субсидию наравне с крупными холдингами.
Напомним, что в минувший четверг в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин принёс свои извинения за рост цен на яйца и пообещал, что проблема будет решена. По его словам, причиной повышения цен стало то, что спрос увеличился, а производство — нет. А ранее российский кабмин поддержал обнуление пошлин на поставки импортных яиц с 1 января 2024 года. Таким образом власти намерены снизить себестоимость данной продукции и сформировать достаточное предложение на рынке.
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