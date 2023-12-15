Минсельхоз отчитался о мерах, принятых для стабилизации стоимости яиц

Министерство сельского хозяйства принимает комплекс мер, направленных на стабилизацию цен на куриное яйцо. Об этом заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, слова которого приводятся в телеграм-канале ведомства.

Как утверждает министр, в России идёт работа над стабилизацией цен на куриное яйцо. По его словам, сейчас увеличиваются объёмы собственного производства, также чиновники работают над переводом производителей и торговых сетей на долгосрочные контракты, чтобы обеспечить прогнозируемые объёмы и стабильные цены.

В то же время Патрушев подтвердил, что поддержка фермеров для государства является неизменным приоритетом. В настоящее время представители этой категории граждан могут получить любую субсидию наравне с крупными холдингами.