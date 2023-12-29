Правительство РФ обнулило пошлины на импорт яиц для стабилизации цен
Импорт яиц в Россию временно не будет облагаться пошлиной, размер которой достигает 15% от их стоимости. Такая мера призвана стабилизировать цены на продукцию, гласит пояснительная записка к принятому Правительством РФ постановлению.
В документе сказано, что ввоз яиц станет беспошлинным уже 1 января 2024 года. Срок действия нововведения — шесть месяцев. По данным Минсельхоза, который стал автором принятой инициативы, отмена одноразового налога позволит ввезти в страну более миллиарда яиц и преодолеть проблему резкого роста стоимости на них.
Постановление затронет яйца, которые используются в производстве пищевой продукции или реализуются в розничной торговле. По поручению кабмина Минсельхоз начнёт выдавать документы, которые подтвердят целевое назначение ввозимой продукции.
На резкий рост стоимости яиц россияне пожаловались в декабре этого года. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, всё дело в растущем спросе на продукт. Ситуацией заинтересовался даже президент РФ Владимир Путин, который пообещал разобраться с проблемой.
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