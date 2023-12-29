Правительство РФ обнулило пошлины на импорт яиц для стабилизации цен

Импорт яиц в Россию временно не будет облагаться пошлиной, размер которой достигает 15% от их стоимости. Такая мера призвана стабилизировать цены на продукцию, гласит пояснительная записка к принятому Правительством РФ постановлению.

В документе сказано, что ввоз яиц станет беспошлинным уже 1 января 2024 года. Срок действия нововведения — шесть месяцев. По данным Минсельхоза, который стал автором принятой инициативы, отмена одноразового налога позволит ввезти в страну более миллиарда яиц и преодолеть проблему резкого роста стоимости на них.