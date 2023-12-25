"Постоянно что-нибудь выстреливает": Глава ЦБ объяснила, почему взлетели цены на куриные яйца
Набиуллина: Цены на куриные яйца в России выросли из-за высокого спроса
Цены на куриные яйца в России подскочили не только лишь из-за инфляции, но и из-за высокого спроса, "который опережает возможности предложения". Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
"Когда темп роста цен высокий, у нас постоянно что-нибудь выстреливает. Я вспоминаю 2021 год — то один тип товаров резко подорожал, то другой. И есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то видом товаров. Но, к сожалению, там есть общие причины. Прежде всего в нашем случае это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения", — рассказала Набиуллина в интервью РБК.
Как сообщал Лайф, президент РФ Владимир Путин извинился за рост цен на яйца и пообещал решить проблему. По его словам, причиной повышения стало то, что спрос увеличился, а производство — нет. 15 декабря ФАС возбудила дела против производителей яиц, поднявших цены до двух раз. Речь идёт о двух организациях из Крыма и двух — из Кировской области. Также будут обнулены ввозные пошлины на импорт яиц в РФ с 1 января 2024 года. Ранее в Россию ввезли две партии столовых яиц из Азербайджана.