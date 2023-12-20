В Минсельхозе рассказали, когда снизятся цены на яйца
Минсельхоз РФ: Стабилизация цен на куриные яйца ожидается после Нового года
Стоимость куриных яиц в России стабилизируется после Нового года на фоне наращивания производства и импорта продукции из дружественных государств по нулевой пошлине. Как уточнили в Министерстве сельского хозяйства РФ в среду, 20 декабря, на неделе в страну поступило 612 тысяч яиц из Азербайджана, кроме того, в течение двух-трёх недель ожидаются поставки из Турции.
В ведомстве указали, что в этом году фиксируется хорошая динамика производства ряда сельскохозяйственных культур, а также пищевой продукции. В министерстве отметили, что по молоку, сливочному маслу, сыру, муке, хлебу, макаронам, свёкле, мороженой рыбе и подсолнечному маслу темпы роста цен производителей ниже уровня общей инфляции. По ряду товаров отпускные цены меньше, чем годом назад (например, на картофель, репчатый лук, гречку и вермишель). Также заметно снижение стоимости у производителей свинины и куриного мяса — за неделю она уменьшилась на 2,9% и 1,1%.
"Продолжается сезонное снижение стоимости сахара — сейчас его производство в активной фазе, кроме того, в России в этом году существенно вырос урожай сахарной свёклы. За последнюю неделю цены на этот товар у производителей упали на 0,7%, а в рознице — на 0,47%", — отметили в Минсельхозе РФ.
Как сообщал Лайф, ранее на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин извинился за рост цен на яйца и пообещал решить проблему. По его словам, причиной повышения стало то, что спрос увеличился, а производство — нет. 15 декабря ФАС возбудила дела против производителей яиц, поднявших цены до двух раз. Речь идёт о двух организациях из Крыма и двух — из Кировской области. Также будут обнулены ввозные пошлины на импорт яиц в РФ с 1 января 2024 года.