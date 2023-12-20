В Минсельхозе рассказали, когда снизятся цены на яйца

Стоимость куриных яиц в России стабилизируется после Нового года на фоне наращивания производства и импорта продукции из дружественных государств по нулевой пошлине. Как уточнили в Министерстве сельского хозяйства РФ в среду, 20 декабря, на неделе в страну поступило 612 тысяч яиц из Азербайджана, кроме того, в течение двух-трёх недель ожидаются поставки из Турции.

В ведомстве указали, что в этом году фиксируется хорошая динамика производства ряда сельскохозяйственных культур, а также пищевой продукции. В министерстве отметили, что по молоку, сливочному маслу, сыру, муке, хлебу, макаронам, свёкле, мороженой рыбе и подсолнечному маслу темпы роста цен производителей ниже уровня общей инфляции. По ряду товаров отпускные цены меньше, чем годом назад (например, на картофель, репчатый лук, гречку и вермишель). Также заметно снижение стоимости у производителей свинины и куриного мяса — за неделю она уменьшилась на 2,9% и 1,1%.