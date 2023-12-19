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19 декабря, 17:07

В Россию ввезли 36 тонн яиц из Азербайджана

Из Азербайджана в РФ поступила первая партия куриных яиц — 612 тысяч штук

Первая партия пищевых куриных яиц из Азербайджана поступила в Россию. Она насчитывает 612 тысяч штук, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

"19 декабря через пункт пропуска Яраг-Казмаляр ввезена первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России", сказано в публикации.

ФАС не видит причин для скачка цен на другие продукты вслед за яйцами

ФАС не видит причин для скачка цен на другие продукты вслед за яйцами

Напомним, на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин принёс свои извинения за рост цен на яйца и пообещал решить проблему. По его словам, причиной повышения стало то, что спрос увеличился, а производство — нет. 15 декабря Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела против производителей яиц, поднявших цены до двух раз. Речь идёт о двух организациях из Крыма и двух — из Кировской области. Также будут обнулены ввозные пошлины на импорт яиц в Россию с 1 января 2024 года. Турция и Иран уже готовы поставлять продукцию.

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Freepik

Юрий Лысенко
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