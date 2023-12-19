В Россию ввезли 36 тонн яиц из Азербайджана

Первая партия пищевых куриных яиц из Азербайджана поступила в Россию. Она насчитывает 612 тысяч штук, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

"19 декабря через пункт пропуска Яраг-Казмаляр ввезена первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России", — сказано в публикации.