В Россию ввезли 36 тонн яиц из Азербайджана
Из Азербайджана в РФ поступила первая партия куриных яиц — 612 тысяч штук
Первая партия пищевых куриных яиц из Азербайджана поступила в Россию. Она насчитывает 612 тысяч штук, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
"19 декабря через пункт пропуска Яраг-Казмаляр ввезена первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России", — сказано в публикации.
Напомним, на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин принёс свои извинения за рост цен на яйца и пообещал решить проблему. По его словам, причиной повышения стало то, что спрос увеличился, а производство — нет. 15 декабря Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела против производителей яиц, поднявших цены до двух раз. Речь идёт о двух организациях из Крыма и двух — из Кировской области. Также будут обнулены ввозные пошлины на импорт яиц в Россию с 1 января 2024 года. Турция и Иран уже готовы поставлять продукцию.
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