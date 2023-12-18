ФАС не видит причин для скачка цен на другие продукты вслед за яйцами
ФАС: Ситуация с ростом цен на яйца не случится с другими товарами
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не видит причин для повторения ситуации с ростом цен на яйца в других категориях товаров. Об этом заявил руководитель службы Максим Шаскольский.
"Нет, мы такого не видим. У нас есть поручение оценивать риски и анализировать ситуацию. По мясу птицы началось снижение, по яйцу все меры принимаются, я думаю, что в ближайшее время также пойдет снижение", — так Шаскольский ответил на вопрос журналистов, есть ли на рынке признаки того, что ситуация, схожая с ростом цен на яйца, может случиться с другими товарами.
Напомним, на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин принёс свои извинения за рост цен на яйца и пообещал решить проблему. По его словам, причиной повышения стало то, что спрос увеличился, а производство — нет. 15 декабря Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела против производителей яиц, поднявших цены до двух раз. Речь идёт о двух организациях из Крыма и двух — из Кировской области. Также будут обнулены ввозные пошлины на импорт яиц в Россию с 1 января 2024 года. Турция и Иран уже готовы поставлять продукцию.
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