ФАС не видит причин для скачка цен на другие продукты вслед за яйцами

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не видит причин для повторения ситуации с ростом цен на яйца в других категориях товаров. Об этом заявил руководитель службы Максим Шаскольский.

"Нет, мы такого не видим. У нас есть поручение оценивать риски и анализировать ситуацию. По мясу птицы началось снижение, по яйцу все меры принимаются, я думаю, что в ближайшее время также пойдет снижение", — так Шаскольский ответил на вопрос журналистов, есть ли на рынке признаки того, что ситуация, схожая с ростом цен на яйца, может случиться с другими товарами.