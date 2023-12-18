В "Руспродсоюзе" спрогнозировали снижение цен на яйца после Нового года
В "Руспродсоюзе" спрогнозировали снижение цен на яйца в РФ после Нового года. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
В России стоимость яиц начнёт снижаться после Нового года, особенно на фоне увеличения поставок из-за рубежа. Об этом ТАСС рассказал зампредседателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.
"Уже после Нового года мы сможем наблюдать снижение цен. Их стабилизируют договорённости с торговыми сетями. Дополнительное давление на цены также окажет открытие импорта", — пояснил он.
Сейчас средняя розничная цена десятка яиц перешагнула через отметку 121 рубль. Ситуация была вызвана дефицитом продукции. По словам Леонова, к нынешней ситуации привёл тот факт, что летом сети требовали от птицеводов продавать яйца по цене ниже себестоимости. По данным Росстата, с начала декабря стоимость данной продукции подскочила на 4,6%.
Напомним, на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин принёс свои извинения за рост цен на яйца и пообещал решить проблему. По его словам, причиной повышения стало то, что спрос увеличился, а производство — нет. 15 декабря Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела против производителей яиц, поднявших цены до двух раз. Речь идёт о двух организациях из Крыма и двух — из Кировской области. Также будут обнулены ввозные пошлины на импорт яиц в Россию с 1 января 2024 года. Турция и Иран уже готовы поставлять продукцию.