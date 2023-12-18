В "Руспродсоюзе" спрогнозировали снижение цен на яйца после Нового года 18 декабря, 10:40 В "Руспродсоюзе" спрогнозировали снижение цен на яйца в РФ после Нового года. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

В России стоимость яиц начнёт снижаться после Нового года, особенно на фоне увеличения поставок из-за рубежа. Об этом ТАСС рассказал зампредседателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

"Уже после Нового года мы сможем наблюдать снижение цен. Их стабилизируют договорённости с торговыми сетями. Дополнительное давление на цены также окажет открытие импорта", — пояснил он.

Сейчас средняя розничная цена десятка яиц перешагнула через отметку 121 рубль. Ситуация была вызвана дефицитом продукции. По словам Леонова, к нынешней ситуации привёл тот факт, что летом сети требовали от птицеводов продавать яйца по цене ниже себестоимости. По данным Росстата, с начала декабря стоимость данной продукции подскочила на 4,6%.

Авторы Татьяна Миссуми