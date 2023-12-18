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В "Руспродсоюзе" спрогнозировали снижение цен на яйца после Нового года

18 декабря, 10:40
<p>В "Руспродсоюзе" спрогнозировали снижение цен на яйца в РФ после Нового года. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

В "Руспродсоюзе" спрогнозировали снижение цен на яйца в РФ после Нового года. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

В России стоимость яиц начнёт снижаться после Нового года, особенно на фоне увеличения поставок из-за рубежа. Об этом ТАСС рассказал зампредседателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

"Уже после Нового года мы сможем наблюдать снижение цен. Их стабилизируют договорённости с торговыми сетями. Дополнительное давление на цены также окажет открытие импорта", пояснил он.

Сейчас средняя розничная цена десятка яиц перешагнула через отметку 121 рубль. Ситуация была вызвана дефицитом продукции. По словам Леонова, к нынешней ситуации привёл тот факт, что летом сети требовали от птицеводов продавать яйца по цене ниже себестоимости. По данным Росстата, с начала декабря стоимость данной продукции подскочила на 4,6%.

Песков заявил, что цены на яйца снизились не только из-за "эффекта прямой линии" с Путиным

Песков заявил, что цены на яйца снизились не только из-за "эффекта прямой линии" с Путиным

Напомним, на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин принёс свои извинения за рост цен на яйца и пообещал решить проблему. По его словам, причиной повышения стало то, что спрос увеличился, а производство — нет. 15 декабря Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела против производителей яиц, поднявших цены до двух раз. Речь идёт о двух организациях из Крыма и двух — из Кировской области. Также будут обнулены ввозные пошлины на импорт яиц в Россию с 1 января 2024 года. Турция и Иран уже готовы поставлять продукцию.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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