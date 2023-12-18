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Песков заявил, что цены на яйца снизились не только из-за "эффекта прямой линии" с Путиным

Песков: Усилия по стабилизации цен на яйца, слава богу, увенчались успехом

18 декабря, 10:13
<p>Фото © <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/man-placing-hatch-eggs-from-nest-into-the-carton_3212349.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Freepik</a></p>

Фото © Freepik

"Ускоряющий эффект" прямой линии с Владимиром Путиным сыграл свою роль в стабилизации цен на куриное яйцо, однако здесь важно отметить энергичную работу Правительства и Минсельхоза. Таким мнением в беседе с журналистами в понедельник, 18 декабря, поделился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Было бы несправедливо говорить, что такие действия — это реакция на прямую линию. Правительство и Минсельхоз достаточно энергично работали, был очевиден кризис, Путин подробно объяснил, почему такая ситуация произошла с резким повышением цен на курятину и яйца", — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что эти действия, "слава богу, увенчались успехом".

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Напомним, что в ходе совмещённой пресс-конференции и прямой линии 14 декабря Владимир Путин принёс свои извинения за рост цен на яйца и пообещал решить проблему. По его словам, причиной повышения стало то, что спрос увеличился, а производство — нет. Ранее российский кабмин уже поддержал обнуление пошлин на поставки импортных яиц с 1 января 2024 года. Таким образом власти намерены снизить себестоимость данной продукции и сформировать достаточное предложение на рынке. 15 декабря Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела против производителей яиц, поднявших цены до двух раз. Речь идёт о двух организациях из Крыма и двух — из Кировской области.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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