Песков заявил, что цены на яйца снизились не только из-за "эффекта прямой линии" с Путиным

"Ускоряющий эффект" прямой линии с Владимиром Путиным сыграл свою роль в стабилизации цен на куриное яйцо, однако здесь важно отметить энергичную работу Правительства и Минсельхоза. Таким мнением в беседе с журналистами в понедельник, 18 декабря, поделился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Было бы несправедливо говорить, что такие действия — это реакция на прямую линию. Правительство и Минсельхоз достаточно энергично работали, был очевиден кризис, Путин подробно объяснил, почему такая ситуация произошла с резким повышением цен на курятину и яйца", — отметил представитель Кремля.