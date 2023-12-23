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23 декабря, 19:53

Россельхознадзор сообщил о ввозе второй партии столовых яиц из Азербайджана

В Россию поступила вторая партия яиц из Азербайджана, состоящая из 306 тысяч штук. Ввоз проконтролировал Россельхознадзор.

"21 декабря через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена вторая партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тысяч штук) для дальнейшей реализации на территории России", — сказано в сообщении ведомства.

Открыть российский рынок для экспорта пищевого яйца из Азербайджана было решено в ноябре, после того, как глава Россельхознадзора Сергей Данкверт посетил республику и провёл переговоры с председателем местного Агентства пищевой безопасности Гошгаром Тахмазли.

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Напомним, первая партия пищевых куриных яиц из Азербайджана поступила в Россию 19 декабря. Она насчитывала 612 тысяч штук.

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Freepik / Jcomp

Лариса Сафронова
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