Россельхознадзор сообщил о ввозе второй партии столовых яиц из Азербайджана

В Россию поступила вторая партия яиц из Азербайджана, состоящая из 306 тысяч штук. Ввоз проконтролировал Россельхознадзор.

"21 декабря через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена вторая партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тысяч штук) для дальнейшей реализации на территории России", — сказано в сообщении ведомства.

Открыть российский рынок для экспорта пищевого яйца из Азербайджана было решено в ноябре, после того, как глава Россельхознадзора Сергей Данкверт посетил республику и провёл переговоры с председателем местного Агентства пищевой безопасности Гошгаром Тахмазли.