Разозливший лидеров стран ЕС глава Евросовета передумал баллотироваться в Европарламент
Глава Евросовета Мишель передумал баллотироваться в Европейский парламент
Глава Европейского совета Шарль Мишель отказался принимать участие в выборах в Европарламент. Политик планирует остаться на своей должности. Об этом он сообщил в соцсети.
"Мой выбор вызвал пристальное внимание средств массовой информации и спекуляции. Кое-что я предвидел, учитывая беспрецедентный, а некоторые сказали бы, смелый характер моего подхода. Это также привело к резкой реакции — не внутри Европейского совета, а за его пределами — на перспективу участия в европейских выборах, сокращения моего срока полномочий и продления мандата моего преемника на несколько месяцев", — написал Мишель.
Он добавил, что не желает, чтобы это решение отвлекло его от выполнения миссии на посту главы организации или подорвало этот институт и европейский проект. Мишель намерен и дальше "неустанно работать ради европейского единства". Он подчеркнул, что приветствует любую критику и законные аргументы.
Планировалось, что действующий глава Евросовета примет участие в предстоящих выборах (6–9 июня) в Европарламент и оставит нынешний пост уже летом, после чего займёт кресло евродепутата. По данным зарубежных СМИ, Мишель таким образом разозлил лидеров европейских стран, обсудив планы по отставке только с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Возглавить Евросовет в случае победы Мишеля на выборах в Европарламент мог премьер Венгрии Виктор Орбан, который критикует помощь ЕС Украине. Как премьер страны, которая с июля 2024 года станет председательствующей в Евросовете, он на полгода мог стать исполняющим обязанности главы высшего политического органа Евросоюза. Ещё одним кандидатом на пост генсека Евросовета назывался действующий комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, отвечающий за блокировку российских активов и разработку плана их конфискации.
ТАСС / EPA / Olivier Matthys