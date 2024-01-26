Разозливший лидеров стран ЕС глава Евросовета передумал баллотироваться в Европарламент

Глава Европейского совета Шарль Мишель отказался принимать участие в выборах в Европарламент. Политик планирует остаться на своей должности. Об этом он сообщил в соцсети.

"Мой выбор вызвал пристальное внимание средств массовой информации и спекуляции. Кое-что я предвидел, учитывая беспрецедентный, а некоторые сказали бы, смелый характер моего подхода. Это также привело к резкой реакции — не внутри Европейского совета, а за его пределами — на перспективу участия в европейских выборах, сокращения моего срока полномочий и продления мандата моего преемника на несколько месяцев", — написал Мишель.

Он добавил, что не желает, чтобы это решение отвлекло его от выполнения миссии на посту главы организации или подорвало этот институт и европейский проект. Мишель намерен и дальше "неустанно работать ради европейского единства". Он подчеркнул, что приветствует любую критику и законные аргументы.

Планировалось, что действующий глава Евросовета примет участие в предстоящих выборах (6–9 июня) в Европарламент и оставит нынешний пост уже летом, после чего займёт кресло евродепутата. По данным зарубежных СМИ, Мишель таким образом разозлил лидеров европейских стран, обсудив планы по отставке только с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.