Новым генсеком Евросовета может стать политик, отвечающий за блокировку российских активов
Soir: Бельгия выдвинет на пост генсека Совета Европы еврокомиссара Рейндерса
Еврокомиссар юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс. Обложка © ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND
Новым генсеком Совета Европы может стать действующий комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Как пишет газета Soir, его кандидатуру в ближайшие дни может предложить Правительство Бельгии.
Сейчас в Евросоюзе Рейндерс отвечает за блокировку российских активов и разработку плана их конфискации. Однако, как пишет издание, в случае выдвижения на пост генсека Евросовета ему придётся взять отпуск для работы по линии предвыборной кампании.
По данным журналистов, изначально Рейндерс планировал возглавить избирательный список бельгийской либеральной партии "Реформаторское движение" и участвовать в выборах в парламент регионального содружества. Но теперь этим может заняться другой человек, а именно Шарль Мишель — действующий генсек Европейского совета. О решении представить на его замену кандидатуру Рейндерса бельгийское правительство может объявить 10 января.
Другим кандидатом на пост генерального секретаря Совета Европы может стать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Однако некоторые считают, что из-за радикальной позиции по Украине возглавить Евросовет ему не дадут. По словам политолога Сергея Станкевича, Орбана внутри ЕС считают диссидентом. Если политик возглавит Европейский совет, он выжмет из этой возможности максимум неудобных для Брюсселя решений, уверен эксперт.