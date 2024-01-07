Укрощение строптивого: Орбану закроют путь в Евросовет из-за позиции по Украине, уверен политолог
Политолог Станкевич: Орбану не дадут возглавить Евросовет после отставки Мишеля
Премьер Венгрии Виктор Орбан с высокой долей вероятности не станет новым председателем Евросовета после отставки нынешнего главы органа Шарля Мишеля. Такого сценария не допустят лидеры стран ЕС, считает политолог Сергей Станкевич.
Эксперт напомнил, что с июля 2024 года Венгрия на полгода станет председательствующей страной в Евросовете. До этого времени свой пост покинет и Мишель, который заявил о планах досрочно уйти с должности и стать депутатом Европарламента. Впрочем, не исключено, что его попросят продержаться до истечения мандата.
"Потому что найти и согласовать эту замену со всеми, в том числе с Венгрией, станет очень сложно. Станут уговаривать, предложат бонусы, чтобы он ещё продержался до конца председательства Венгрии. Этим всё и закончится", — отметил политолог в интервью телеканалу "360".
Орбана внутри ЕС считают диссидентом из-за его позиции по Украине, добавил Станкевич. Если политик возглавит Евросовет, он выжмет из этой возможности максимум неудобных для Брюсселя решений. По этой причине его коллеги сделают всё возможное, чтобы не допустить венгерского премьера к вакантному посту.
Ранее Орбан неоднократно открыто критиковал руководство Евросоюза за позицию по Украине. В последнем заявлении политик сообщил, что его буквально тошнит от Брюсселя.
Flickr / European People's Party