Укрощение строптивого: Орбану закроют путь в Евросовет из-за позиции по Украине, уверен политолог

Премьер Венгрии Виктор Орбан с высокой долей вероятности не станет новым председателем Евросовета после отставки нынешнего главы органа Шарля Мишеля. Такого сценария не допустят лидеры стран ЕС, считает политолог Сергей Станкевич.

Эксперт напомнил, что с июля 2024 года Венгрия на полгода станет председательствующей страной в Евросовете. До этого времени свой пост покинет и Мишель, который заявил о планах досрочно уйти с должности и стать депутатом Европарламента. Впрочем, не исключено, что его попросят продержаться до истечения мандата.

"Потому что найти и согласовать эту замену со всеми, в том числе с Венгрией, станет очень сложно. Станут уговаривать, предложат бонусы, чтобы он ещё продержался до конца председательства Венгрии. Этим всё и закончится", — отметил политолог в интервью телеканалу "360".