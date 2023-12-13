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Орбан стремится помешать Евросоюзу совершить "ужасную ошибку" по Украине

Орбан: ЕС совершит ужасную ошибку, начав переговоры о членстве с Украиной

13 декабря, 10:32
<p>Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © ТАСС / AP / Virginia Mayo</p>

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © ТАСС / AP / Virginia Mayo

Страны Евросоюза сделают непростительную ошибку, если начнут процесс переговоров о членстве Украины, со своей стороны Венгрия никогда не поддержит подобного решения. Об этом сказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"Евросоюз собирается совершить ужасную ошибку, которой надо помешать", — цитирует политика портал Mandiner.

Орбан добавил, что Венгрия не изменит своего решения, даже если окажется единственной европейской страной, выступающей против членства Украины в ЕС. Премьер напомнил, что у Киева множество политических проблем и конфликт с Россией.

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Напомним, на ближайшем саммите Евросоюза, который состоится 14–15 декабря, начнутся переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в объединение. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил не выносить вопрос о вступлении Украины в союз на данном мероприятии. Венгерский премьер считает, что Евросоюз должен сначала заключить с Киевом соглашение о стратегическом партнёрстве сроком на пять-десять лет, а уже потом решать, можно ли будет принять страну в сообщество.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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