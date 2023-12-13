Орбан стремится помешать Евросоюзу совершить "ужасную ошибку" по Украине

Страны Евросоюза сделают непростительную ошибку, если начнут процесс переговоров о членстве Украины, со своей стороны Венгрия никогда не поддержит подобного решения. Об этом сказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Орбан добавил, что Венгрия не изменит своего решения, даже если окажется единственной европейской страной, выступающей против членства Украины в ЕС. Премьер напомнил, что у Киева множество политических проблем и конфликт с Россией.