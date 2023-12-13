Венгрия назвала цену снятия вето на помощь Украине

Советник премьера Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан выразил готовность пойти навстречу и снять вето, наложенное на предложение Евросоюза о финансировании Украины на сумму 50 миллиардов долларов в течение четырёх лет, при условии, что ЕС разморозит средства в европейских фондах, предназначенные для Будапешта.

"Будапешт готов снять вето в обмен на разблокировку предназначенных ему средств из европейских фондов", — говорится в материале агентства Bloomberg.

При этом Орбан подчеркнул, что финансирование Венгрии и Украины со стороны ЕС — это два совершенно разных вопроса. Вместе с тем он добавил, что при заявлении ЕС о том, что финансирование Киева должно осуществляться из пересмотренного бюджета, они становятся взаимосвязанными.

Так, советник отметил, что в ходе обсуждения помощи Киеву Будапешт готов подумать о предложении европейских лидеров об увеличении финансирования охраны границ, а также рассмотреть дополнительные субсидии. В то же время Орбан указал на категоричную позицию Венгрии по поводу четырёхлетнего плана помощи Украине. По его словам, если бы страна предпочла, чтобы ЕС предложил план на год, то Будапешт был бы готов "внести свой вклад".

"Но членство Украины в блоке остаётся красной линией для Венгрии", — добавил политик.