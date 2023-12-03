В Венгрии поставили на место Зеленского за попытки втянуть страну в разборки Украины

В Венгрии прокомментировали недавний отказ киевского режима выпускать из страны экс-президента и лидера украинской оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Венгерский госсекретарь Золтан Ковач заявил, что этот факт ещё раз подтверждает неготовность Украины к членству в Европейском союзе, и призвал Киев не втягивать Будапешт во внутренние разборки Владимира Зеленского.

"Венгрия не желает помогать во внутриполитических разборках президента Зеленского. Эти политические разборки также демонстрируют, что Украина сегодня ещё не готова к членству в Евросоюзе", — написал дипломат в социальной сети Х.