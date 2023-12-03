Регион

Уведомления отключены

3 декабря, 00:09

В Венгрии поставили на место Зеленского за попытки втянуть страну в разборки Украины

Госсекретарь Ковач: Венгрия не будет участвовать во внутренних разборках Украины

В Венгрии прокомментировали недавний отказ киевского режима выпускать из страны экс-президента и лидера украинской оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Венгерский госсекретарь Золтан Ковач заявил, что этот факт ещё раз подтверждает неготовность Украины к членству в Европейском союзе, и призвал Киев не втягивать Будапешт во внутренние разборки Владимира Зеленского.

"Венгрия не желает помогать во внутриполитических разборках президента Зеленского. Эти политические разборки также демонстрируют, что Украина сегодня ещё не готова к членству в Евросоюзе", — написал дипломат в социальной сети Х.

Из-за позиции Венгрии по Украине в ЕС может разгореться кризис, пишут СМИ

Из-за позиции Венгрии по Украине в ЕС может разгореться кризис, пишут СМИ

Напомним, 1 декабря Порошенко заявил, что пограничники не выпустили его с территории Украины. Экс-президент Незалежной рассказал, что у него были запланированы рабочие встречи в Польше и США. Порошенко намекнул, что произошедшее — дело рук соратников Владимира Зеленского. Позднее стало известно, что СБУ призвала Раду не выпускать Порошенко за границу для встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном, так как Россия якобы может использовать это в своих интересах.

Обложка ©

t.me / Zelenskiy / Official

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Украина
  • Венгрия
  • Петр Порошенко
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров