В Венгрии поставили на место Зеленского за попытки втянуть страну в разборки Украины
Госсекретарь Ковач: Венгрия не будет участвовать во внутренних разборках Украины
В Венгрии прокомментировали недавний отказ киевского режима выпускать из страны экс-президента и лидера украинской оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Венгерский госсекретарь Золтан Ковач заявил, что этот факт ещё раз подтверждает неготовность Украины к членству в Европейском союзе, и призвал Киев не втягивать Будапешт во внутренние разборки Владимира Зеленского.
"Венгрия не желает помогать во внутриполитических разборках президента Зеленского. Эти политические разборки также демонстрируют, что Украина сегодня ещё не готова к членству в Евросоюзе", — написал дипломат в социальной сети Х.
Напомним, 1 декабря Порошенко заявил, что пограничники не выпустили его с территории Украины. Экс-президент Незалежной рассказал, что у него были запланированы рабочие встречи в Польше и США. Порошенко намекнул, что произошедшее — дело рук соратников Владимира Зеленского. Позднее стало известно, что СБУ призвала Раду не выпускать Порошенко за границу для встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном, так как Россия якобы может использовать это в своих интересах.
t.me / Zelenskiy / Official