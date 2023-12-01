Из-за позиции Венгрии по Украине в ЕС может разгореться кризис, пишут СМИ

Евросоюзу грозит серьёзный кризис, и первая его фаза может начаться уже 14–15 декабря, когда в Брюсселе будут обсуждать начало переговоров о принятии в объединение Украины. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

"Назревающий политический кризис может разгореться на саммите в середине декабря, когда лидеры ЕС должны принять историческое решение о принятии Украины в клуб 27 наций и заключить ключевое бюджетное соглашение, чтобы бросить бьющейся в конвульсиях военной экономике Киева спасательный круг в виде 50 миллиардов евро", — говорится в материале издания.

Больше всего проблем европейским политикам доставляет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который не раз делал неоднозначные заявления касаемо помощи Киеву и принятия Украины в Евросоюз. Одним из последних его заявлений стало то, что в повестку грядущего саммита в Брюсселе не нужно включать вопрос о начале переговоров по членству Незалежной в ЕС. По его мнению, сперва необходимо заключить с Украиной соглашение о стратегическом партнёрстве, а уже потом рассуждать о её вступлении в союз.

"Нам грозит серьёзный кризис", — заявил изданию один из европейских дипломатов.

Теперь европейские политики ищут варианты избежать вето со стороны Венгрии, потому что всерьёз допускают, что Орбан способен на такой шаг.