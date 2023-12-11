Регион

Уведомления отключены

11 декабря, 18:57

Сийярто выдал Кулебе горькую правду о шансах Украины вступить в ЕС

Глава МИД Венгрии Сийярто озвучил Кулебе мнение Будапешта о евроинтеграции Киева

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскрыл подробности переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой в Брюсселе. По словам дипломата, он донёс до коллеги позицию Будапешта по вопросу евроинтеграции Незалежной. Об этом зарубежный политик написал в соцсетях.

Сийярто напомнил, что последние контакты по линии глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялись почти два года назад. Венгрия не рассматривает гипотетическое присоединение Украины к ЕС с тактической точки зрения, а придаёт этому событию историческое значение, подчеркнул он. Впрочем, пока блок не может гарантировать Киеву взаимовыгодные условия.

"Достаточно задуматься о нерешаемых проблемах, вызванных предыдущим решением Еврокомиссии о транзите зерна или отменой лицензионных требований для украинских грузовиков. Европейская комиссия не провела подготовительную работу, которая гарантировала бы, что Украина проведёт переговоры о вступлении на взаимовыгодной основе", — написал венгерский министр.

"Надежды сведены на нет": Венгерский министр рассказал об унынии на заседании НАТО по Украине

"Надежды сведены на нет": Венгерский министр рассказал об унынии на заседании НАТО по Украине

В понедельник Кулеба принял участие во встрече глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе. Перед началом мероприятия дипломат признался, что Киев готов даже "попрыгать и сплясать" ради членства в объединении.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Венгрия
  • Украина
  • Петер Сийярто
  • Дмитрий Кулеба
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров