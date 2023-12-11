Сийярто выдал Кулебе горькую правду о шансах Украины вступить в ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскрыл подробности переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой в Брюсселе. По словам дипломата, он донёс до коллеги позицию Будапешта по вопросу евроинтеграции Незалежной. Об этом зарубежный политик написал в соцсетях.

Сийярто напомнил, что последние контакты по линии глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялись почти два года назад. Венгрия не рассматривает гипотетическое присоединение Украины к ЕС с тактической точки зрения, а придаёт этому событию историческое значение, подчеркнул он. Впрочем, пока блок не может гарантировать Киеву взаимовыгодные условия.

"Достаточно задуматься о нерешаемых проблемах, вызванных предыдущим решением Еврокомиссии о транзите зерна или отменой лицензионных требований для украинских грузовиков. Европейская комиссия не провела подготовительную работу, которая гарантировала бы, что Украина проведёт переговоры о вступлении на взаимовыгодной основе", — написал венгерский министр.