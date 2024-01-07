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7 января, 00:21

Евросовет досрочно останется без руководителя

Глава Евросовета Мишель анонсировал досрочный уход с поста для работы в ЕП

Шарль Мишель. Обложка © X / Charles Michel

Шарль Мишель. Обложка © X / Charles Michel

Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что не будет дожидаться истечения своего мандата в ноябре и досрочно покинет занимаемый пост. По словам бельгийского политика, это необходимо для участия в выборах в Европарламент, которые состоятся на несколько месяцев раньше.

"Я принял решение участвовать в европейских выборах в июне 2024 года", — отметил он, добавив, что хочет заняться подготовкой к реформированию ЕС.

Глава органа подчеркнул, что должность депутата Европарламента нельзя совмещать с работой в Евросовете. Именно поэтому Мишель пообещал подать в отставку до 16 июля. К этому времени лидеры стран ЕС уже изберут его преемника.

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Ещё в 2024 году отставка грозит канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Глава федерального правительства утратил доверие народа и может уступить пост министру обороны Германии Борису Писториусу.

Илья Пушкарев
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