Евросовет досрочно останется без руководителя

Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что не будет дожидаться истечения своего мандата в ноябре и досрочно покинет занимаемый пост. По словам бельгийского политика, это необходимо для участия в выборах в Европарламент, которые состоятся на несколько месяцев раньше.

"Я принял решение участвовать в европейских выборах в июне 2024 года", — отметил он, добавив, что хочет заняться подготовкой к реформированию ЕС.

Глава органа подчеркнул, что должность депутата Европарламента нельзя совмещать с работой в Евросовете. Именно поэтому Мишель пообещал подать в отставку до 16 июля. К этому времени лидеры стран ЕС уже изберут его преемника.