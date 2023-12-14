Генсек Кабмина Японии Мацуно объявил об отставке после скандала с воровством

Громкий скандал вокруг нарушений финансовой отчётности членами правящей Либерально-демократической партии Японии вынудил генсека Кабмина страны Хирокадзу Мацуно объявить об отставке. Своё решение он огласил на пресс-конференции.

Политик признался, что сейчас формируется мнение о его причастности к мошенническим схемам. Уход с поста позволит уберечь правительство от падения доверия народа, считает Мацуно.

"Я сегодня подал прошение премьер-министру [Фумио] Кисиде с просьбой освободить меня с должности генерального секретаря правительства", — сказал он.

Также постов лишились министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, министр общенациональных дел и коммуникаций Дзюндзи Судзуки и министр сельского лесного и рыбного хозяйства Итиро Миясита.