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14 декабря, 03:22

Генсек Кабмина Японии Мацуно объявил об отставке после скандала с воровством

<p>Хирокадзу Мацуно. Обложка © ТАСС / AP</p>

Хирокадзу Мацуно. Обложка © ТАСС / AP

Громкий скандал вокруг нарушений финансовой отчётности членами правящей Либерально-демократической партии Японии вынудил генсека Кабмина страны Хирокадзу Мацуно объявить об отставке. Своё решение он огласил на пресс-конференции.

Политик признался, что сейчас формируется мнение о его причастности к мошенническим схемам. Уход с поста позволит уберечь правительство от падения доверия народа, считает Мацуно.

"Я сегодня подал прошение премьер-министру [Фумио] Кисиде с просьбой освободить меня с должности генерального секретаря правительства", — сказал он.

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Также постов лишились министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, министр общенациональных дел и коммуникаций Дзюндзи Судзуки и министр сельского лесного и рыбного хозяйства Итиро Миясита.

Напомним, что скандал связан с раскрытием преступных схем депутатов ЛДП, которые на протяжении многих лет получали теневой доход. Ситуация может подтолкнуть премьера Страны восходящего солнца Кисиду к выходу из фракции, рассказывал Лайф ранее.

Илья Пушкарев
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