Премьер-министр Японии выйдет из фракции из-за скандала с деньгами

Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил о выходе из возглавляемой им фракции "Котикай" на то время, пока занимает должность премьер-министра и председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом сообщил телеканал NHK.

Такое решение премьер принял из-за скандала, связанного с многолетним сокрытием средств пятью фракциями ЛДП и "откатами" депутатам. Деньги появляются благодаря проведению приёмов, билеты на которые покупают японские бизнесмены, поэтому в среду Кисида дал распоряжение всем фракциям воздержаться от таких мероприятий. Цель ухода политик объясняет необходимостью беспристрастно оценить происходящее в партии.