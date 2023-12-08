Регион

Уведомления отключены

8 декабря, 05:00

Премьер-министр Японии выйдет из фракции из-за скандала с деньгами

NHK: Премьер Японии Кисида покинет фракцию из-за скандала с партийными деньгами

<p>Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Обложка © ТАСС / EPA / Kiyoshi Ota / POOL</p>

Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Обложка © ТАСС / EPA / Kiyoshi Ota / POOL

Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил о выходе из возглавляемой им фракции "Котикай" на то время, пока занимает должность премьер-министра и председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом сообщил телеканал NHK.

Такое решение премьер принял из-за скандала, связанного с многолетним сокрытием средств пятью фракциями ЛДП и "откатами" депутатам. Деньги появляются благодаря проведению приёмов, билеты на которые покупают японские бизнесмены, поэтому в среду Кисида дал распоряжение всем фракциям воздержаться от таких мероприятий. Цель ухода политик объясняет необходимостью беспристрастно оценить происходящее в партии.

Токио выделит Украине дополнительную помощь в размере миллиарда долларов

Токио выделит Украине дополнительную помощь в размере миллиарда долларов

Ранее Лайф писал, что рейтинг Кабинета министров Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой опустился до 24% и обновил антирекорд. Ниже 30% рейтинг японских правительств падает впервые с 2012 года.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Япония
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров