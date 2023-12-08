Премьер-министр Японии выйдет из фракции из-за скандала с деньгами
NHK: Премьер Японии Кисида покинет фракцию из-за скандала с партийными деньгами
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Обложка © ТАСС / EPA / Kiyoshi Ota / POOL
Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил о выходе из возглавляемой им фракции "Котикай" на то время, пока занимает должность премьер-министра и председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом сообщил телеканал NHK.
Такое решение премьер принял из-за скандала, связанного с многолетним сокрытием средств пятью фракциями ЛДП и "откатами" депутатам. Деньги появляются благодаря проведению приёмов, билеты на которые покупают японские бизнесмены, поэтому в среду Кисида дал распоряжение всем фракциям воздержаться от таких мероприятий. Цель ухода политик объясняет необходимостью беспристрастно оценить происходящее в партии.
Ранее Лайф писал, что рейтинг Кабинета министров Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой опустился до 24% и обновил антирекорд. Ниже 30% рейтинг японских правительств падает впервые с 2012 года.