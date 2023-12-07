Токио выделит Украине дополнительную помощь в размере миллиарда долларов

Кабмин Японии намерен выделить дополнительную помощь Украине в размере одного миллиарда долларов на гуманитарные цели и восстановление страны. Об этом заявил японский премьер Фумио Кисида по итогам онлайн-встречи лидеров G7.

"Есть готовность оказать эту помощь, которая вместе с предоставлением гарантий займов Всемирному банку составит 4,5 миллиарда долларов", — сообщил МИД Японии.