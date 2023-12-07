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7 декабря, 01:22

Токио выделит Украине дополнительную помощь в размере миллиарда долларов

Кабмин Японии намерен выделить дополнительную помощь Украине в размере одного миллиарда долларов на гуманитарные цели и восстановление страны. Об этом заявил японский премьер Фумио Кисида по итогам онлайн-встречи лидеров G7.

"Есть готовность оказать эту помощь, которая вместе с предоставлением гарантий займов Всемирному банку составит 4,5 миллиарда долларов", — сообщил МИД Японии.

Украина побила новый рекорд по размеру госдолга

Украина побила новый рекорд по размеру госдолга

Ранее стало известно, что Украине одобрен очередной кредит во Всемирном банке — в размере 1,2 миллиарда долларов. В этот раз совет директоров финансовой организации решил перестраховаться и выдал заём лишь под гарантии японского правительства.

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Flickr / Geoff Henson

Лариса Сафронова
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