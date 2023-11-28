Украина побила новый рекорд по размеру госдолга
Минфин Украины: К концу октября госдолг вырос до 136,35 миллиарда долларов
К концу октября государственный долг Украины вырос на 2,72 миллиарда долларов и достиг рекордных 136,35 млрд. Такие данные приводит Минфин страны.
"По состоянию на 31 октября 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 4958,37 миллиарда гривен, или 136,35 миллиарда долларов, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг — 3373,78 миллиарда гривен (68,04% от общей суммы совокупного долга), или 92,77 миллиарда долларов", — сообщает пресс-служба ведомства.
Совокупный государственный внутренний долг равен 1584,59 миллиарда гривен (31,96%), или $43,57 млрд.
При этом депутат Рады Даниил Гетманцев прогнозирует новый рекорд по итогам ноября — больше пяти триллионов гривен (137,5 млрд долларов). С февраля прошлого года рост составил 2,3 трлн гривен (около 90% ВВП).
Ранее Украину предупредили о грядущей катастрофе через пару месяцев. Экономика страны попросту не выдержит перехода на военные рельсы, уверены эксперты.
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