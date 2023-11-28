Украина побила новый рекорд по размеру госдолга

К концу октября государственный долг Украины вырос на 2,72 миллиарда долларов и достиг рекордных 136,35 млрд. Такие данные приводит Минфин страны.

"По состоянию на 31 октября 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 4958,37 миллиарда гривен, или 136,35 миллиарда долларов, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг — 3373,78 миллиарда гривен (68,04% от общей суммы совокупного долга), или 92,77 миллиарда долларов", — сообщает пресс-служба ведомства.

Совокупный государственный внутренний долг равен 1584,59 миллиарда гривен (31,96%), или $43,57 млрд.

При этом депутат Рады Даниил Гетманцев прогнозирует новый рекорд по итогам ноября — больше пяти триллионов гривен (137,5 млрд долларов). С февраля прошлого года рост составил 2,3 трлн гривен (около 90% ВВП).