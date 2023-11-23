Украину ждут катастрофические последствия в случае, если её экономика перейдёт на военные рельсы. С таким мнением в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасёву выступил экономист Алексей Кущ.

По словам гостя программы, любая попытка построить на Украине военную экономику обернётся полным провалом буквально через пару месяцев. Он связал это с тем, что из-за резкого снижения потребления прекратится поступление налогов.

"Потому что негде потреблять — нет магазинов, кафе, нет точек сбора этих налогов", — объяснил эксперт.

Экономист напомнил, что основную часть украинского внутреннего валового продукта составляет сектор услуг, который нельзя перевести на военные рельсы. Помимо этого, Кущ дал свою оценку текущей доле этого сегмента в экономике страны. Аналитик заявил, что около 60% занятости населения дают кафе, парикмахерские и прочие заведения. Также, как считает гость программы, основная часть пополнения в виде налогов идёт в государственный бюджет именно оттуда.