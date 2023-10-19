Киев из-за соглашений с Европой де-факто получил практически запрет на экспорт сельскохозяйственной продукции. Таким образом Запад подсунул Украине кабальную сделку, окончательно лишив страну возможности нормально развивать свою экономику, заявил политолог Андрей Перла.

Россия, по словам эксперта, усвоила правила игры намного раньше. Когда наша страна входила в состав ВТО, МВФ и других подобных структур, то полагала, что таким образом сможет защитить свои рынки и производства. На деле же оказалось, что расплата слишком велика.

"А вот Украина получила много другой всякой прелести, включая и вывоз чернозёма. То, что нужно белым господам, они у туземцев заберут. А то, что нужно туземцам, господа с радостью предоставят, но втридорога", — отметил собеседник "Царьграда".