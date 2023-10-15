Экс-премьер Украины назвал сумму, которую Запад потратил на уничтожение страны

Бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что Запад не жалеет любых денег для того, чтобы уничтожить Украину. По словам политика, за год США потратили на украинский конфликт 101 миллиард долларов.

"В 2013 году мы посчитали — для внедрения европейских стандартов и технологий в экономику Украины перед вступлением в ЕС стране понадобится 160 миллиардов долларов. Мы просили эти деньги на развитие, модернизацию промышленности — то есть на благо и созидание. ЕС нам отказал", — написал Азаров в своём телеграм-канале.

По его словам, 160 миллиардов долларов западные страны потратили не на развитие страны, а на её уничтожение. Экс-премьер считает, что на эти цели им никаких денег не жалко. Западные хозяева разрушают Украину, делая это под аплодисменты и поддержку самих местных жителей, отметил Азаров.

"Так почему же украинцы до сих пор не поняли, что Западу никаких денег не жалко, лишь бы украинские мужчины (а вскоре и женщины) гибли под Бахмутом, Работином и множеством других населённых пунктов Украины в угоду их целям и геополитическим интересам?" — заключил бывший глава Правительства Украины.