"Отходит на второй план": Пушков объяснил, почему Украина больше неинтересна Западу

Западу уже давно неинтересна Украина, несмотря на обещания западного сообщества, сообщил в своём Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

"На Западе клянутся, что Украина остаётся важнейшим приоритетом для западного альянса и по-прежнему находится в центре его внимания. Но на деле она с неизбежностью отходит на второй план", — написал он.

По словам сенатора, одной из причин также является отсутствие результата армии Зеленского. Запад уже долгое время тратит на ВСУ огромные деньги, однако продвижения на фронте нет, заключил политик.