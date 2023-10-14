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14 октября, 09:44

"Отходит на второй план": Пушков объяснил, почему Украина больше неинтересна Западу

Сенатор Пушков: Украина давно уже не входит в круг интересов Запада

Западу уже давно неинтересна Украина, несмотря на обещания западного сообщества, сообщил в своём Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

"На Западе клянутся, что Украина остаётся важнейшим приоритетом для западного альянса и по-прежнему находится в центре его внимания. Но на деле она с неизбежностью отходит на второй план", — написал он.

По словам сенатора, одной из причин также является отсутствие результата армии Зеленского. Запад уже долгое время тратит на ВСУ огромные деньги, однако продвижения на фронте нет, заключил политик.

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Ранее конгрессмен США Биггс отметил рост числа противников помощи Киеву среди коллег. По его словам, провал распиаренного контрнаступления ВСУ после стольких денежных вливаний сыграл свою роль. Из-за неудачи киевские власти не смогут добиться получения дополнительной помощи со стороны Соединённых Штатов, сказал он.

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Александра Мышляева
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