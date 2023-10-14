"Отходит на второй план": Пушков объяснил, почему Украина больше неинтересна Западу
Сенатор Пушков: Украина давно уже не входит в круг интересов Запада
Западу уже давно неинтересна Украина, несмотря на обещания западного сообщества, сообщил в своём Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
"На Западе клянутся, что Украина остаётся важнейшим приоритетом для западного альянса и по-прежнему находится в центре его внимания. Но на деле она с неизбежностью отходит на второй план", — написал он.
По словам сенатора, одной из причин также является отсутствие результата армии Зеленского. Запад уже долгое время тратит на ВСУ огромные деньги, однако продвижения на фронте нет, заключил политик.
Ранее конгрессмен США Биггс отметил рост числа противников помощи Киеву среди коллег. По его словам, провал распиаренного контрнаступления ВСУ после стольких денежных вливаний сыграл свою роль. Из-за неудачи киевские власти не смогут добиться получения дополнительной помощи со стороны Соединённых Штатов, сказал он.
Shutterstock