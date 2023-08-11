Украина будущего не имеет, а потерей былой экономики она обязана Западу. Такое заявление сделал исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Мое убеждение, что у Украины как страны будущего нет. Она не состоялась. В 1991 году был уникальный шанс. Тогда Украине досталась мощнейшая экономика, мощнейшая промышленность — космическая, ракетная, авиационная, выгоднейшее транзитное значение — все трубы шли через Украину. Мощнейшее порты, интеллектуальные города — Харьков, Днепропетровск, Донецк, где были высшие учебные заведения, академии", — сказал Балицкий в беседе с РИА "Новости".

Однако европейский вектор развития страны значительно сократил её население, подчеркнул чиновник. По его словам, сотрудничество с Россией позволило бы Украине сохранить развитие промышленности. Любой вид интеграции, такой как, к примеру, таможенный союз, дал бы шанс Незалежной сохранить целостность. Балицкий добавил, что сегодня уже никто из жителей Запорожской области не связывает своё будущее с Украиной, хотя раньше "такие поползновения были".