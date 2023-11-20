Японцы стали рекордно низко доверять правительству

Рейтинг Правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой опустился до 24% и обновил антирекорд. Об этом говорят данные опроса общественного мнения, проведённого газетой Yomiuri.

Ниже 30% рейтинг японских правительств падает впервые с 2012 года. С предыдущего опроса, проведённого в октябре, уровень поддержки упал на 10%, а уровень неодобрения вырос на 13% — до 62%. Предположительно, это произошло из-за недовольства экономической программой поддержки населения, предложенной премьером, и нескольких отставок в правительстве.

В целом не возлагают надежд на политику нынешнего Кабинета министров 47% опрошенных, а 66% не согласны с мерами правительства по борьбе с ростом цен. Что касается самого Кисиды — до окончания срока полномочий его готовы видеть на посту 62% опрошенных, 33% хотели бы заменить его уже сейчас. Как можно дольше оставаться у руля ему желают лишь 11% японцев.