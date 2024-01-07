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7 января, 11:34

"Враг Украины в ЕС" может стать главой Евросовета, узнали СМИ

Politico: Орбан может временно возглавить Евросовет в случае отставки Мишеля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © ТАСС / EPA / YOAN VALAT

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © ТАСС / EPA / YOAN VALAT

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан может временно возглавить Европейский совет. Об этом пишет американская газета Politico.

По её данным, это может произойти, если нынешний глава Шарль Мишель победит на выборах в Европарламент, а лидеры Евросоюза не смогут согласовать кандидатуру его преемника. В таком случае Орбан, как глава Венгрии, которая с июля 2024 года станет председательствующей в Евросовете, на полгода может стать исполняющим обязанности главы высшего политического органа ЕС.

"Этот сценарий — правление Орбана в течение шести месяцев сразу после европейских выборов 2024 года — является одним из тех, которых большинство из других 26 лидеров стран ЕС отчаянно пытались бы избежать, учитывая эскалацию напряжённости между ними и Орбаном", — пишут авторы материала.

Кстати, сегодня, 7 января, Шарль Мишель публично подтвердил, что будет баллотироваться на выборах в Европарламент в июне. Он может возглавить список бельгийской либеральной партии Реформаторское движение.

Брюссель ищет способ помочь Украине в обход блокировок Орбана
Брюссель ищет способ помочь Украине в обход блокировок Орбана

Орбан неоднократно говорил, что не поддерживает стремление Украины присоединиться к Евросоюзу. А на днях даже заявил, что его "тошнит от Брюсселя" из-за Киева, однако Будапешт не намерен покидать ЕС. По словам главы венгерского кабмина, он хочет собрать сторонников и улучшить объединение.

Наталья Исакова
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