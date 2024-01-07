"Враг Украины в ЕС" может стать главой Евросовета, узнали СМИ

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан может временно возглавить Европейский совет. Об этом пишет американская газета Politico.

По её данным, это может произойти, если нынешний глава Шарль Мишель победит на выборах в Европарламент, а лидеры Евросоюза не смогут согласовать кандидатуру его преемника. В таком случае Орбан, как глава Венгрии, которая с июля 2024 года станет председательствующей в Евросовете, на полгода может стать исполняющим обязанности главы высшего политического органа ЕС.

"Этот сценарий — правление Орбана в течение шести месяцев сразу после европейских выборов 2024 года — является одним из тех, которых большинство из других 26 лидеров стран ЕС отчаянно пытались бы избежать, учитывая эскалацию напряжённости между ними и Орбаном", — пишут авторы материала.

Кстати, сегодня, 7 января, Шарль Мишель публично подтвердил, что будет баллотироваться на выборах в Европарламент в июне. Он может возглавить список бельгийской либеральной партии Реформаторское движение.