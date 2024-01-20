Среди лидеров ЕС нашлись противники назначения Орбана главой Евросовета

Несколько европейских лидеров не согласны с кандидатурой премьера Венгрии Виктора Орбана на пост временного председателя Евросовета при досрочной отставке действующего главы объединения Шарля Мишеля. Об этом сообщил депутат ЕП от Франции, адвокат Жильбер Коллар.

"Я хотел бы, чтобы на смену пришёл Орбан, однако эта кандидатура не нравится многим европейским лидерам, сформировавшим своеобразную группу для оказания давления", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Напомним, Орбан может временно возглавить Евросовет, если его нынешний глава Шарль Мишель победит на выборах в Европарламент, а лидеры ЕС не смогут согласовать кандидатуру его преемника. В таком случае Орбан, как премьер Венгрии, которая с июля 2024 года станет председательствующей в Евросовете, на полгода может стать исполняющим обязанности главы высшего политического органа Евросоюза. Ещё одним кандидатом на пост генсека Совета Европы может стать действующий комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, отвечающий за блокировку российских активов и разработку плана их конфискации.