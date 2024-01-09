На пост главы Евросовета принципиально ищут антироссийского кандидата, указал политолог

На пост генерального секретаря Совета Европы ищут человека, который будет разделять не национальные интересы, а интересы Европы, то есть вести антироссийскую политику. Таким мнением с телеканалом RT поделился научный руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин.

Так он прокомментировал новость о том, что на место главы Евросовета рассматривается кандидатура экс-премьера Италии Марио Драги. По словам политолога, в Европе активно ищут претендентов на эту должность, чтобы не допустить до неё венгерского премьера Виктора Орбана, ведь он борется исключительно за интересы своей страны и не намерен бороться с Россией.

"Поэтому нужна кандидатура более, скажем так, общеевропейская и, соответственно, более антироссийская. Виктор Орбан не может быть такой фигурой, потому что он скорее является сторонником России. Поэтому сейчас идёт активный поиск. Предлагается кандидатура Драги, но, возможно, будут и какие-то другие", — объяснил Бредихин.

Политолог подчеркнул, что в первую очередь главой Евросовета видят человека, для которого "национальные интересы на втором месте". А на первом — интересы в рамках той политики, что проводит последние годы Евросоюз.

"В том числе [интересы], которые не являются реалистичными и являются запрещёнными на территории России", — заключил собеседник издания.