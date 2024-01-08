В офисе Орбана прокомментировали его возможное назначение главой Евросовета

Напомним, Виктор Орбан может временно возглавить Евросовет, если его нынешний глава Шарль Мишель победит на выборах в Европарламент, а лидеры ЕС не смогут согласовать кандидатуру его преемника. В таком случае Орбан, как премьер Венгрии, которая с июля 2024 года станет председательствующей в Евросовете, на полгода может стать исполняющим обязанности главы высшего политического органа Евросоюза. Однако некоторые эксперты считают, что из-за позиции по Украине возглавить Евросовет ему не дадут.