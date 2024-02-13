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13 февраля, 09:33

"Нет шансов": Названы четыре города, которые вскоре освободят бойцы СВО

Скотт Риттер: ВС РФ освободят Одессу, Николаев, Днепропетровск и Харьков

Российские военные в ходе СВО возьмут под контроль четыре крупных города — Харьков, Одессу, Днепропетровск (на Украине его переименовали в Днепр) и Николаев. Такой прогноз дал американский разведчик Скотт Риттер.

"Они пойдут на Одессу, возьмут Николаев, Днепропетровск и Харьков. Это произойдёт, у этих четырёх городов сейчас нет шансов, потому что после краха украинских сил ничто не сможет остановить продвижение России", — заявил Риттер в эфире YouTube-канала Redacted.

По словам эксперта, сейчас "буквально начало конца" для ВСУ — российские военные успешно ликвидируют украинских операторов беспилотников, лишая противника воздушной поддержки и давая возможность своим подразделениям продвигаться вперёд под прикрытием артиллерии.

До Львова: Какие города на Украине Россия освободит в ближайшее время
До Львова: Какие города на Украине Россия освободит в ближайшее время

Ранее Владимира Зеленского предупредили об угрозе потерять ещё один город из-за его "тактики шоумена". "Красивая информационная картинка" нужна ему не только чтобы отчитаться перед западными партнёрами, но и "прокачать внутриукраинского потребителя", показав "успехи" ВСУ, считает эксперт.

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ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

Никита Никонов
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