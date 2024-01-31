Зеленского предупредили об угрозе потерять ещё один город из-за его "тактики шоумена" Эксперт Пинчук считает, что Зеленский и в военной тактике ведёт себя как шоумен 31 января, 15:39 Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Paul Ellis

Владимир Зеленский действует как шоумен даже в военных вопросах, создавая видимость успеха ВСУ ударами по мирному населению Донбасса. Об этом "Царьграду" рассказал военный эксперт, командир добровольческого отряда БАРС-13 Андрей Пинчук, комментируя обстрелы Донецка.

"Нужно не забывать, с кем мы имеем дело изначально. И о том, что они стали военными преступниками в процессе движения. А изначально это всё шоумены. И Запад ими управляет как шоуменами. А для шоумена важна информационная картинка", — отметил он.

По его словам, перед Зеленским стоит цель показать, что Украина не просто держится, но и наносит ответные удары. ВСУ не могут похвастаться наступательной активностью на фронте, поэтому Киеву приходится искать другие способы "проявить себя, например, ударив по жилым кварталам Донецка", пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что "красивая информационная картинка" нужна Зеленскому не только, чтобы отчитаться перед западными партнёрами, но и "прокачать внутриукраинского потребителя", показав "успехи" ВСУ. Также ставка сделана и на то, чтобы подорвать авторитет российской власти.

Украинские обстрелы никак не остановят продвижение ВС РФ, разве что могут оттянуть часть средств ПВО и контрбатарейной борьбы с фронта. Пинчук уверен, что, пока украинская армия тратит ресурсы на атаки против мирного населения, российские бойцы хорошо закрепились у Авдеевки и продолжают сдвигать линию фронта на запад. По его оценке, ВСУ рискуют вскоре потерять город.

Напомним, ВСУ не прекращают беспорядочно обстреливать Донецк. Сегодня, 31 января, украинские военные сбросили при помощи беспилотника снаряды на Киевский район города, в результате чего ранения получил мужчина, а также серьёзно пострадал торговый центр "Донецк сити".

Авторы Татьяна Миссуми