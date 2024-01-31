ВСУ снова отступили с большими потерями на самом смертоносном участке фронта Российские войска улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении 31 января, 11:10 ВС РФ улучшили положение на Донецком направлении. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские военные за сутки заняли более выгодные позиции на Донецком направлении, в ходе боёв украинская армия потеряла до 310 человек. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. <…> Противник потерял до 310 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 10 автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что войска России также нанесли удар по живой силе и технике ВСУ вблизи Верхнекаменского, Артёмовского, Красного, Клещеевки, Курдюмовки и Ленинского в ДНР.

Накануне сообщалось, что российские системы ПВО за сутки сбили 86 украинских БПЛА, 12 снарядов РСЗО "Ураган" и HIMARS, а также управляемую авиационную бомбу JDAM.

Авторы Татьяна Миссуми