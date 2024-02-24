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24 февраля, 09:30

Пушилин приехал в Авдеевку, чтобы оценить ситуацию в городе

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин приехал в Авдеевку с бойцами 114-й бригады, чтобы оценить обстановку в городе, а также разработать дальнейший план действий.

Пушилин приехал в Авдеевку, чтобы оценить ситуацию в городе. Видео © t.me / Денис Пушилин

"Сегодня получилось попасть в Авдеевку, работы здесь много. Предстоит поработать коммунальным службам, разминирования очень много. Надо принимать решения, давать предварительную информацию", — сказал Пушилин в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Он также добавил, что подробнее о проекте восстановления населённого пункта доложит позднее.

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Напомним, что российские военнослужащие освободили Авдеевку 17 февраля. Сейчас на местах боёв работают сапёры, которые занимаются поиском и ликвидацией мин, а также других взрывоопасных снарядов. Накануне Life.ru сообщил, что жителям населённого пункта уже начали вручать паспорта РФ.

Обложка ©

© t.me / Пушилин Д.В.

Александра Мышляева
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