Пушилин приехал в Авдеевку, чтобы оценить ситуацию в городе

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин приехал в Авдеевку с бойцами 114-й бригады, чтобы оценить обстановку в городе, а также разработать дальнейший план действий.

"Сегодня получилось попасть в Авдеевку, работы здесь много. Предстоит поработать коммунальным службам, разминирования очень много. Надо принимать решения, давать предварительную информацию", — сказал Пушилин в видео, опубликованном в его телеграм-канале.