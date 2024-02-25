Российские десантники взяли в плен двух штурмовиков элитной бригады ВСУ

Десантники Вооружённых сил России (ВС) взяли в плен двух штурмовиков 82-й отдельной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Мы по рации сказали старшему, что тут [на позиции] нечего сидеть, потому что окоп весь развален. Где-то через час он сказал идти на откат, мы собрались, вылезли и начали идти. Получается, что нас старший повёл не в ту сторону, не работал планшет, мы повернули в другую сторону и пошли вдоль лесопосадки, и потом началась стрельба, начали отстреливаться — три человека, последним шёл Борода [позывной], его убило, первый — Тихон, его ранило", — объяснил один из военнопленных, Максим Попок.

По его словам, российские военные эвакуировали раненого солдата ВСУ в тыловой район. Также Попок отметил, что на Запорожском направлении украинцам приходится идти до позиций через лес и танковые траншеи пешком более десяти километров из-за постоянной работы артиллерии.

Военнопленный добавил, что нёс с собой портфель, где находились три гранаты и три магазина. Попок признался, что им пришлось отсиживаться десять суток, а из еды у них были только конфеты и две бутылки воды. Штурмовик ВСУ высоко оценил работу российских десантников и отметил слаженность их действий, подчеркнув, что в ВСУ такого нет.