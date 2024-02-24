Пленённый в Авдеевке боец ВСУ призвал украинцев сдаваться и обратился к Зеленскому

Боец ВСУ Юрий Петров, который попал в плен Российской армии в Авдеевке, посоветовал своим соотечественникам делать всё возможное для того, чтобы не идти на фронт. Видео с захваченными при освобождении города украинскими военными опубликовало Минобороны РФ.

Пленённые в Авдеевке бойцы ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Петров обвинил командование ВСУ в постоянном вранье. Причём их убедили как в том, что им не нужно будет воевать на передовой, так и в том, что отход из Авдеевки будет безопасным. Последняя ложь, отметил пленный, стоила жизни трём его товарищам. По его словам, в подразделениях ВСУ сейчас очень много тех, кто отказывается исполнять приказы командиров и идти на верную смерть. Они даже готовы сесть в тюрьму.

"Не идите воевать! Делайте всё, чтобы не идти воевать, отказывайтесь, пускай сажают в тюрьму", — обратился к украинцам Петров.

А его сослуживец Андрей Бабурин назвал Авдеевку "очередным котлом". Он посоветовал воюющим соотечественникам сдаваться, чтобы выжить.

"Отошли войска, и потом поступил приказ… Нормально для Украины, что ещё сказать. Отошли — ну всё тогда, прикажем отходить. Если бы на день раньше был бы указ — может, больше пацанов бы в живых осталось", — сказал Бабурин и обратился к Владимиру Зеленскому с требованием договариваться мирным путём: "На то ты и президент, дорогой".