Пленённый в Авдеевке боец ВСУ призвал украинцев сдаваться и обратился к Зеленскому
Пленённый в Авдеевке боец ВСУ Бабурин призвал сослуживцев сдаваться
Боец ВСУ Юрий Петров, который попал в плен Российской армии в Авдеевке, посоветовал своим соотечественникам делать всё возможное для того, чтобы не идти на фронт. Видео с захваченными при освобождении города украинскими военными опубликовало Минобороны РФ.
Пленённые в Авдеевке бойцы ВСУ. Видео © Минобороны РФ
Петров обвинил командование ВСУ в постоянном вранье. Причём их убедили как в том, что им не нужно будет воевать на передовой, так и в том, что отход из Авдеевки будет безопасным. Последняя ложь, отметил пленный, стоила жизни трём его товарищам. По его словам, в подразделениях ВСУ сейчас очень много тех, кто отказывается исполнять приказы командиров и идти на верную смерть. Они даже готовы сесть в тюрьму.
"Не идите воевать! Делайте всё, чтобы не идти воевать, отказывайтесь, пускай сажают в тюрьму", — обратился к украинцам Петров.
А его сослуживец Андрей Бабурин назвал Авдеевку "очередным котлом". Он посоветовал воюющим соотечественникам сдаваться, чтобы выжить.
"Отошли войска, и потом поступил приказ… Нормально для Украины, что ещё сказать. Отошли — ну всё тогда, прикажем отходить. Если бы на день раньше был бы указ — может, больше пацанов бы в живых осталось", — сказал Бабурин и обратился к Владимиру Зеленскому с требованием договариваться мирным путём: "На то ты и президент, дорогой".
Боец говорит, что в плену действительно нормальное, адекватное отношение: кормят, медицинскую помощь оказывают.
Как ранее писал Life.ru, 17 февраля Российская армия взяла под контроль Авдеевку. На зданиях коксохимического завода водружены российские флаги. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город. Отличившимся при операции бойцам вручили награды. Позже Минобороны РФ опубликовало кадры бегства ВСУ из Авдеевки ещё до приказа Сырского.
Минобороны РФ