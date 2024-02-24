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24 февраля, 05:52

Пленённый в Авдеевке боец ВСУ призвал украинцев сдаваться и обратился к Зеленскому

Пленённый в Авдеевке боец ВСУ Бабурин призвал сослуживцев сдаваться

Боец ВСУ Юрий Петров, который попал в плен Российской армии в Авдеевке, посоветовал своим соотечественникам делать всё возможное для того, чтобы не идти на фронт. Видео с захваченными при освобождении города украинскими военными опубликовало Минобороны РФ.

Пленённые в Авдеевке бойцы ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Петров обвинил командование ВСУ в постоянном вранье. Причём их убедили как в том, что им не нужно будет воевать на передовой, так и в том, что отход из Авдеевки будет безопасным. Последняя ложь, отметил пленный, стоила жизни трём его товарищам. По его словам, в подразделениях ВСУ сейчас очень много тех, кто отказывается исполнять приказы командиров и идти на верную смерть. Они даже готовы сесть в тюрьму.

"Не идите воевать! Делайте всё, чтобы не идти воевать, отказывайтесь, пускай сажают в тюрьму", обратился к украинцам Петров.

А его сослуживец Андрей Бабурин назвал Авдеевку "очередным котлом". Он посоветовал воюющим соотечественникам сдаваться, чтобы выжить.

"Отошли войска, и потом поступил приказ… Нормально для Украины, что ещё сказать. Отошли — ну всё тогда, прикажем отходить. Если бы на день раньше был бы указ — может, больше пацанов бы в живых осталось", — сказал Бабурин и обратился к Владимиру Зеленскому с требованием договариваться мирным путём: "На то ты и президент, дорогой".

Боец говорит, что в плену действительно нормальное, адекватное отношение: кормят, медицинскую помощь оказывают.

Шойгу доложили о сдаче 200 бойцов ВСУ в плен после зачистки Авдеевки
Шойгу доложили о сдаче 200 бойцов ВСУ в плен после зачистки Авдеевки

Как ранее писал Life.ru, 17 февраля Российская армия взяла под контроль Авдеевку. На зданиях коксохимического завода водружены российские флаги. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город. Отличившимся при операции бойцам вручили награды. Позже Минобороны РФ опубликовало кадры бегства ВСУ из Авдеевки ещё до приказа Сырского.

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Минобороны РФ

Андрей Бражников
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