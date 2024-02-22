Офицер ВСУ попал в плен российских военных в Авдеевке при попытке спрятаться в бункере

Иностранные наёмники входили в состав 3-й штурмовой бригады ВСУ, которая была переброшена в Авдеевку. Об этом заявил взятый в плен старший лейтенант Александр Гарнага, командовавший ротой в этом подразделении.

"Сначала штурмовой батальон заехал заштурмовать и обрезать ваши силы, но сами попали в окружение. Вели оборонные действия. Они отдельно, как иностранный легион, типа того", — говорит военнопленный в видео Минобороны РФ.

Гарнага попал в плен к российским войскам по время операции по освобождению Авдеевки. Он рассказал, что успел прослужить в чине командира роты всего две недели, а доукомплектовывать подразделение он был направлен из-за высоких человеческих потерь, которые понесла бригада. Прежде он служил в 111-й бригаде теробороны ВСУ. По словам Гарнаги, командование ВСУ неспособно на должном уровне планировать проведение боевых действий, что стало причиной огромных потерь личного состава и мощнейшего дефицита кадров, — подразделение было укомплектовано людьми всего на 10%. Так, в его роте было всего 12 человек, из которых четверо — офицеры.

Пленный добавил, что многие в рядах украинской армии очень сильно упали духом из-за происходящего на фронтах. При этом, по его словам, российские военнослужащие ведут себя профессионально и по-человечески относятся ко взятым в плен бойцам противника. Самого Гарнагу взяли в плен в бункере на ж/д вокзале Авдеевки.

Ранее Life.ru сообщал о том, как один из попавших в плен к ВС РФ во время сражения за Авдеевку командиров запрещённой в России террористической организации "Азов"* на допросе рассказал об участии иностранцев в боях за город. По его словам, обороняться ВСУ помогали около десяти бойцов из Канады, а другой боец добавил, что в Авдеевке были и наёмники из Грузии.