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28 февраля, 06:01

Захарова указала на шок в НАТО из-за слов Макрона об отправке западных войск на Украину

Захарова связала слова Макрона с катастрофичным для ВСУ положением на фронте

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Flickr / Présidence de la République France

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Flickr / Présidence de la République France

Президент Франции Эмманюэль Макрон шокировал союзников по НАТО словами о возможности отправки сухопутных войск западных стран на Украину. Об этом заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это заявление вызвало шок, как мне кажется, у его соратников, соучастников по НАТО. Тут же, в течение пары часов, была сделана буквально серия заявлений высшего руководства натовских стран, лидеров, министров иностранных дел, министров обороны. Они от этого заявления Макрона отмежёвываются — ничего такого сами не планируют, никого направлять не собираются и понимают, что это будет вообще другая история", — заметила дипломат.

Представитель МИД считает, что Макрон сделал это заявление, чтобы "воодушевить находящихся в чудовищных обстоятельствах ВСУ и всех, кто рекрутирован киевским режимом со стороны НАТО на борьбу с Россией". Захарова объяснила, что положение на фронте для Украины "чудовищное, катастрофическое". Люди понимают, что их предали и обманули, несмотря на постоянное враньё с минимизацией потерь и дифирамбы ВСУ. Именно из-за этого "нужно какое-то яркое и мощное с их точки зрения обещание помочь, которое бы как-то немножко воодушевило сгоняемых на убой граждан Украины".

"Достигло ли это заявление эффекта? Ровно противоположная ситуация", заключила Захарова.

В Кремле отреагировали на слова Макрона о возможной отправке западных войск на Украину
В Кремле отреагировали на слова Макрона о возможной отправке западных войск на Украину

Напомним, что на конференции в Париже Макрон допустил отправку сухопутных войск западных стран на Украину. После этого ведущие европейские страны, такие как Швеция, Германия и Соединённое Королевство, объявили, что не будут отправлять своих военнослужащих в зону боевых действий. Позднее об аналогичном решении сообщили и в США.

Андрей Бражников
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