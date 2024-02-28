Захарова указала на шок в НАТО из-за слов Макрона об отправке западных войск на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон шокировал союзников по НАТО словами о возможности отправки сухопутных войск западных стран на Украину. Об этом заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это заявление вызвало шок, как мне кажется, у его соратников, соучастников по НАТО. Тут же, в течение пары часов, была сделана буквально серия заявлений высшего руководства натовских стран, лидеров, министров иностранных дел, министров обороны. Они от этого заявления Макрона отмежёвываются — ничего такого сами не планируют, никого направлять не собираются и понимают, что это будет вообще другая история", — заметила дипломат.

Представитель МИД считает, что Макрон сделал это заявление, чтобы "воодушевить находящихся в чудовищных обстоятельствах ВСУ и всех, кто рекрутирован киевским режимом со стороны НАТО на борьбу с Россией". Захарова объяснила, что положение на фронте для Украины "чудовищное, катастрофическое". Люди понимают, что их предали и обманули, несмотря на постоянное враньё с минимизацией потерь и дифирамбы ВСУ. Именно из-за этого "нужно какое-то яркое и мощное с их точки зрения обещание помочь, которое бы как-то немножко воодушевило сгоняемых на убой граждан Украины".