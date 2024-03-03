Военный контингент стран Запада уже давно находится на территории Украины, это никакая не тайна, а общеизвестный факт. Соответствующее заявление сделала бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи.

"Эти войска уже там. Канцлер [ФРГ Олаф] Шольц признал это, когда говорил, что, если мы пошлём ракеты, нам придётся послать немецкие войска, как сделали это британцы. Это уже признано. Это общеизвестный секрет. Это не государственная тайна", — сказала она, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск на Украину.