"Они уже там": Кнайсль оценила слова Макрона об отправке военных на Украину
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Войска Запада уже давно находятся на Украине
Военный контингент стран Запада уже давно находится на территории Украины, это никакая не тайна, а общеизвестный факт. Соответствующее заявление сделала бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи.
"Эти войска уже там. Канцлер [ФРГ Олаф] Шольц признал это, когда говорил, что, если мы пошлём ракеты, нам придётся послать немецкие войска, как сделали это британцы. Это уже признано. Это общеизвестный секрет. Это не государственная тайна", — сказала она, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск на Украину.
Также Кнайсль обратила внимание на то, что ВС Британии уже давно тренируют спецназ ВСУ. При этом экс-глава МИД Австрии подчеркнула, что в контексте украинского конфликта все планы Запада "по быстрому реагированию подразделений спецназа" неактуальны, так как ситуация всё больше напоминает Первую мировую войну. Армии многих стран НАТО, добавила она, попросту не оснащены для подобного рода конфликта.
Напомним, Макрон заявил, что на конференции в Париже 26 февраля обсуждалась отправка сухопутных войск западных стран на Украину. Китай выступил с предложением после скандальных слов Макрона. А в МИД РФ обратили внимание на то, что они вызвали шок даже у стран НАТО. Ведущие европейские страны, а также США объявили, что не пойдут за Францией, после чего и Париж скорректировал заявление об отправке военных в Незалежную.
ТАСС / AP