Китай выступил с предложением после скандальных слов Макрона о войсках НАТО в Киеве
МИД Китая призвал к снижению напряжённости на Украине после слов Макрона
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Emmanuel Macron
Китай отреагировал на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину, призвав все стороны конфликта к снижению напряжённости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала воинственные высказывания французского лидера на брифинге.
"Позиция Китая по украинскому кризису всегда была отчётливой. Мы призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряжённости, содействовать прекращению огня и боевых действий", — подчеркнула Мао Нин.
Напомним, 26 февраля Макрон допустил отправку военнослужащих западных стран на Украину. Он объяснил, что эта тема обсуждалась на конференции по вопросу помощи Киеву, которая проходила в Париже, с оговоркой, что к согласию стороны не пришли. Глава МИД РФ Сергей Лавров заметил в ответ на заявление президента Франции, что тот "не оставляет планов Наполеона. В Совфеде предупредили, что высказывания Макрона могут быть расценены как объявление о начале военных действий. А Захарова обратила внимание на то, что они вызвали шок даже у стран НАТО.