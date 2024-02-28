Китай выступил с предложением после скандальных слов Макрона о войсках НАТО в Киеве

Китай отреагировал на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину, призвав все стороны конфликта к снижению напряжённости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала воинственные высказывания французского лидера на брифинге.

"Позиция Китая по украинскому кризису всегда была отчётливой. Мы призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряжённости, содействовать прекращению огня и боевых действий", — подчеркнула Мао Нин.