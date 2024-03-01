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1 марта, 08:44

В Париже заявили, что французы не должны погибать за Украину

Глава МИД Франции Сежурне: Мы не будем отправлять войска на Украину

Франция не рассматривает идею об отправке своих войск на Украину. В этом журналистов заверил глава МИД республики Стефан Сежурне. В эфире радиостанции France Inter он заявил, что решение вопроса окончательное — французы не должны погибать за чужую страну.

"Французы не будут умирать за Украину. Мы не станем отправлять войска", — отрезал Сежурне.

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Напомним, что на днях президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об обсуждении на конференции в Париже довольно интересной темы — отправки сухопутных западных войск на Украину, хотя эту идею не поддержали ни ведущие европейские страны, ни США. В Кремле и вовсе предрекли непоправимые последствия в случае ввода войск НАТО на Украину. После этого Париж скорректировал слова об отправке военных в Незалежную, но вскоре сам Макрон дал понять, что отказываться от своих слов не намерен.

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Shutterstock.com

Марина Калегина
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