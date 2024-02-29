Песков предрёк непоправимые последствия в случае ввода войск НАТО на Украину

"Что касается заявления Макрона, это новый элемент — и это гораздо опаснее! Наши западные партнёры, с одной стороны, предсказуемы, но, с другой стороны, они, к сожалению, начинают обсуждать такую тему, как прямое направление воинских контингентов на Украину, которое может нанести непоправимый урон безопасности и стабильности на континенте и привести к непоправимым последствиям", — объяснил представитель Кремля в эфире Первого канала.