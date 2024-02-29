Песков предрёк непоправимые последствия в случае ввода войск НАТО на Украину
Песков счёл опасными слова Макрона о войсках НАТО в Киеве из-за последствий
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил о непоправимых последствиях ввода войск НАТО на Украину. Он назвал опасными заявления президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке западных войск в Незалежную.
"Что касается заявления Макрона, это новый элемент — и это гораздо опаснее! Наши западные партнёры, с одной стороны, предсказуемы, но, с другой стороны, они, к сожалению, начинают обсуждать такую тему, как прямое направление воинских контингентов на Украину, которое может нанести непоправимый урон безопасности и стабильности на континенте и привести к непоправимым последствиям", — объяснил представитель Кремля в эфире Первого канала.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на конференции в Париже 26 февраля обсуждалась отправка сухопутных войск западных стран на Украину. Китай выступил с предложением после скандальных слов Макрона. А Захарова обратила внимание на то, что они вызвали шок даже у стран НАТО. Однако затем ведущие европейские страны, а также Вашингтон объявили, что не будут этого делать. После чего и Париж скорректировал заявление об отправке военных в Незалежную.
Shutterstock